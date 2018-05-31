هيلي:الحكومة العراقية القادمة ستحدد مستقبل البلاد

2018/05/31 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 31 ماي 2018 - 2:00 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي نيكي هيلي، الخميس، ان الحكومة العراقية الجديدة ستتخذ قرارات من شأنها تحديد مستقبل البلاد.وقالت هايلي في كلمتها خلال جلسة الامم المتحدة بشأن العراق ، إن “القادة العراقيون أمامهم مهمة تشكيل الحكومة ونحن مستعدون لدعمهم في ذلك”، مشيرا الى ان ” الحكومة الجديدة ستتخذ قرارات من شأنها تحديد مستقبل البلاد”.وأشارت هايلي الى ان “الحكومة المقبلة في العراق يجب ان تكون حاسمة حيال التشدد والتمييز ضد النساء”.وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن يوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني 2017)، القضاء على تنظيم “داعش” في العراق من الناحية العسكرية، فيما أكد أن الحكومة العراقية “لا تسمح بتجريم” كل من قاتل.

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