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لافروف:روسيا لاتريد علاقات متوترة مع الولايات المتحدة
2018/05/31 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 31 ماي 2018 - 2:07 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق-ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الخميس، إن موسكو لا تريد مواصلة العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد روسيا لتطبيعها واستئناف قنوات الاتصال.وقال لافروف في كلمة له خلال “قراءات بريماكوف”، اليوم، أن “موسكو تنتظر من واشنطن اقتراحات محددة حول استئناف قنوات الاتصالات في جميع الاتجاهات”، مضيفا أن موسكو ليست من بدأ المواجهة مع واشنطن.وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات، لكنها تنتظر من الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه.وقال لافروف إن واشنطن ترسل من حين لآخر إشارات حول ضرورة تطبيع العلاقات، مؤكدا استعداد موسكو لذلك في حال تقدمت واشنطن باقتراحات محددة.وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية حالة توتر تتجدد من حين لآخر في ظل اختلافات وجهات النظر حول القضايا الدولية كالأزمة السورية والأزمة الأوكرانية.

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