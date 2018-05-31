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مهاجم المغرب على رادار سوق الانتقالات بالدوري الإنجليزي
2018/05/31 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كريم رزق    فيسبوك      تويتر أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد مع الدولي المغربي خالد بو طيب.

بوطيب الذي يلعب لصالح ملاطية سبور التركي يجذب انتباه أندية داخل وخارج تركيا.

رئيس ملاطية سبور أكد في أكثر من مناسبة اهتمام فريق من الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع بوطيب.

خالد بوطيب سجل 12 هدفاً مع ملاطية سبور في الموسم الحالي من الدوري التركي، كما يتواجد في قائمة المغرب التي ستشارك في كأس العالم روسيا 2018.

وتلعب المغرب تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينار في المجموعة الثانية من مونديال روسيا إلى جانب إيران، إسبانيا والبرتغال.

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