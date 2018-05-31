رئيس الجمارك الايرانية: العراق ثالث مقصد لصادراتنا

2018/05/31 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وخلال الاجتماع الحدودي المشترك بين محافظتي ايلام الايرانية وواسط العراقية، المنعقد في مدينة ايلام (غرب ايران)، قال عسكري ان ايران والعراق كان لهما تبادل تجاري نشط علي الدوام.واضاف، ان حدود مهران تعد احدي اهم حدود البلاد لتنمية الانشطة التجارية وترانزيت السلع وعبور المسافرين.وتابع رئيس الجمارك الايرانية، رغم توفر جميع الطاقات والامن المستتب فقد شهدنا انخفاضا شديدا في صادرات السلع عبر منفذ مهران الي العراق، بمقدار مليار دولار خلال العام الماضي.واوضح بان الحاجة الاهم في حدود مهران هي فتح بوابة الترانزيت وبطبيعة الحال فاننا نهدف الي تنفيذ المشروع الشامل لحدود مهران وتوسيع مساحة الجمرك فيه عبر تخصيص الميزانية اللازمة لذلك.واكد ضرورة السماح لدخول وخروج الشاحنات في حدود مهران وزرباطية الي اراضي البلدين واضاف، ان احد الاجراءات التي من شانها ان تؤدي الي تنمية الصادرات في حدود البلدين هو الاطلاع علي معلومات السلع الداخلة والخارجة ومن ضمن ذلك علي سبيل المثال ان يقبل مسؤولو حدود البلدين الصور الملتقطة بنظام الفحص بالأشعة السينية للبضائع والشاحنات.وصرح بان الموافقة تمت علي 50 سلعة تصديرية فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والامر يتطلب موافقة المسؤولين العراقيين علي ذلك.واعلن استعداد الجمارك الايرانية لانشاء سوق جنكولة الحدودية، مؤكدا ضرورة ذلك نظرا لعدم عبور الشاحنات من حدود مهران خلال فترة زيارة الاربعين.انتهي ** 2342

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