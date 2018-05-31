فرنسا تحذر ارتداء الملابس الدينية في مدارسها

2018/05/31 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت فرنسا منع ارتداء الملابس الدينية في مدارسها، بدعوى أن المدارس للتعليم فحسب، دون التوجهات الدينية.

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