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فرنسا تحذر ارتداء الملابس الدينية في مدارسها
2018/05/31 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قررت فرنسا منع ارتداء الملابس الدينية في مدارسها، بدعوى أن المدارس للتعليم فحسب، دون التوجهات الدينية.

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