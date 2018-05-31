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الجريدة الرسمية التركية: 68 مرشحا مستقلا سينافسون مئات اخرين في الانتخابات
2018/05/31 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     اسطنبول / فراس سعدون نشرت الجريدة الرسمية التركية، في وقت مبكر من اليوم الخميس، القوائم النهائية للأحزاب السياسية ومرشحيها المشاركين في الانتخابات المبكرة.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الخميس، أن ” الجريدة الرسمية أن المرشحين الذين سيتنافسون في الانتخابات بناء على قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد بتها في الاعتراضات على قوائم […]

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