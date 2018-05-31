2018/05/31 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أطلقت والدة نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو تصريحا مثيرا للجدل اليوم عندما قالت لوسائل الاعلام ” لا أمانع في رؤية كريستيانو يلعب في باريس “.

وتأتي هذه الكلمات بعد تصريحاتكريستيانو المثيرة للجدل عقب الفوز بدوري الابطال والتي لمح فيها بالفعل لامكانية الرحيل عن الريال .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والدة كريستيانو تطلق تصريحا مثيرا للجدل : لا أمانع في أن يلعب ابني في باريس) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والدة كريستيانو تطلق تصريحا مثيرا للجدل : لا أمانع في أن يلعب ابني في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).