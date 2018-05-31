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والدة كريستيانو تطلق تصريحا مثيرا للجدل : لا أمانع في أن يلعب ابني في باريس
2018/05/31 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أطلقت والدة نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو تصريحا مثيرا للجدل اليوم عندما قالت لوسائل الاعلام ” لا أمانع في رؤية كريستيانو يلعب في باريس “.

وتأتي هذه الكلمات بعد تصريحاتكريستيانو المثيرة للجدل عقب الفوز بدوري الابطال والتي لمح فيها بالفعل لامكانية الرحيل عن الريال .

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