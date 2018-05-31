أتليتكو ينافس بايرن وتوتنهام على جناح مارسيليا المتألق

2018/05/31 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر دخل نادي أتليتكو مدريد الأسباني، في صراع مع نظيره الإنجليزي توتنهام والألماني بايرن ميونيخ، في الحصول على خدمات فلوريان ثوفين لاعب مارسيليا.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية أكدت أن اللاعب سيجرى مفاوضات حاسمة مع ناديه خلال الأيام القادم لحصل مستقبله.

ثوفين يطالب مارسيليا بزيادة ضخمة في راتبه للإبقاء عليه لموسم واحد إضافي على الأقل بصفوف النادي.



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وهي المطالب التي قد لا يوافق عليها النادي الفرنسي، مفضلا بيعه لأحد الأندية والاستفادة من المقابل المالي.

ويدخل الثلاثي أتليتكو مدريد وبايرن وتوتنهام، في سباق محتدم على ضمه، وإن كان الأخير هو صاحب الحظوظ الأقوى لرغبة اللاعب في إثبات نفسه مجددا بالدوري الإنجليزي الذي فشل فيه مع نيوكاسل.

يذكر أن صاحب الـ25 عاما قدم مستوى مبهر جدا مع مارسيليا، بتسجيل 26 هدف وصناعة 19 بجميع البطولات، وهو رقم مميز للاعب بمركز الجناج الأيمن.





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