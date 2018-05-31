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اليمن... قتلى وجرحى بغارات للتحالف في الحديدة
2018/05/31 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قُتل وجرح العديد من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء 30 مايو/أيار، بغارات لطيران التحالف على معسكر ومواقع لهم في محافظة الحديدة غربي اليمن.

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