القوائم القرآنية (15): أسماء الجنة في القرآن الكريم

2018/05/31 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي قراء موقع قناة الغد، يوميًا، طوال شهر رمضان، مع حلقاتٍ مسلسلة تتضمن تفاصيلَ حول القوائم القرآنية، يعدّها الإعلامي والباحث في فقه الحركات الإسلامية محمد أحمد عابدين.

ويواصل الباحث هذه الحلقات بأرقام ومعلومات مهمة للمسلمين الذين يزداد إقبالهم على المصحف وتلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم.

أسماء الجنة في القرآن الكريم

ورد ذكر الجنة في القرآن الكريم بعدة أسماء هي «دار القرار، دار السلام، الفردوس، طوبى، جنة عدن، الحسنى».

وكلمة الجنة تعني في اللغة الشيء المخفي الذي لا تراه العيون، ولهذا يقال جنى الليل فأصبح الظلام حاجب الرؤية تماما وفي قصه سيدنا إبراهيم عليه السلام فلما جنَّ عليه الليل، أي دخل الليل بظلامه، وسمي الجِن جنًا لأنه يختفي عن أعين البشر، والجنين جنينًا لأنه احتجب عن الرؤية بالعين في بطن أمه، وسمي الأبله مجنونًا لأن عقله في حالة غياب واختفاء عن الواقع.

وكلمة جنة أو الجنة، وردت في القرآن الكريم 66 مرة بصيغة المفرد، بينما وردت بصيغة الجمع 69 مرة.

وذكرت الجنة باسم الحسنى في قوله تعالى «لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا» النساء: 95.

ووردت باسم دار السلام في قوله سبحانه، «لَهُمْ دارُ السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ» الأنعام: 127.

وجاءت باسم طوبى في قوله تعالى « الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ» الرعد: 27.

كما وردت باسم دار القرار في قوله تعالى «يَٰقَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَٰعٌ وَإِنَّ ٱلآخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَرَارِ» غافر: 39.

كما جاءت في أكثر مكن آية باسم الفردوس « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا» الكهف: 107، و«الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» المؤمنون: 11.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوائم القرآنية (15): أسماء الجنة في القرآن الكريم) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوائم القرآنية (15): أسماء الجنة في القرآن الكريم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).