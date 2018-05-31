نيمار يثير الرعب بعد سقوطه المفاجئ في تدريبات البرازيل

2018/05/31 | 04:11

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هاي كورة – تسبب الدولي البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إثارة القلق لدي عشاق اللاعب وجماهير السيليساو بعدما سقط اللاعب خلال تدريبات منتخب البرازيل الاستعدادية للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، صحيفة “ذا صن” البريطانية أشارت إلي أن اللاعب حصل على علاج من الأطباء بعد سقوطه على الأرض بسبب آلام في قدمه التي كان تعرض لإصابة بها في مشط القدم تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الحالي.

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