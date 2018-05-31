الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


نيمار يثير الرعب بعد سقوطه المفاجئ في تدريبات البرازيل
2018/05/31 | 04:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تسبب الدولي البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إثارة القلق لدي عشاق اللاعب وجماهير السيليساو بعدما سقط اللاعب خلال تدريبات منتخب البرازيل الاستعدادية للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، صحيفة “ذا صن” البريطانية أشارت إلي أن اللاعب حصل على علاج من الأطباء بعد سقوطه على الأرض بسبب آلام في قدمه التي كان تعرض لإصابة بها في مشط القدم تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في الموسم الحالي.

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-31_00-06-11_330231-200x160
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يثير الرعب بعد سقوطه المفاجئ في تدريبات البرازيل) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يثير الرعب بعد سقوطه المفاجئ في تدريبات البرازيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ التغيير تهاجم رئاسة الجمهورية: مؤسسة مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني
⋙ ممثلو ادعاء يداهمون مقر الخطوط الجوية الكورية الجنوبية
⋙ مدرب نفط الجنوب يلوح بالإنسحاب من مباراة الجوية
⋙ 🔴 داعية كويتي: إصابة صلاح عقاب من الله .. وإهتمام عالمي بالتغريدة
⋙ جولة جديدة للمبعوث الأممي لليمن وسط تصعيد ميداني غير مسبوق
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل: روسيا تحافظ علي اتصالاتها مع تركيا بشأن بسوريا
⋙ فيديو| مراسل الغد: الوساطة المصرية تنجح في تهدئة الأوضاع بغزة
⋙ بالصور رئيس الوزراء يزور داري المسنين والايتام
الأكثر شيوعا