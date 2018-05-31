مصرع شرطي سعودي إثر طعنه في الطائف

2018/05/31 | 04:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي رجل مرور سعودي مصرعه، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، إثر قيام مسلحان بطعنه في مدينة الطائف غربي المملكة، وذلك قبل أن يتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن عند مركز للحرس الوطني يقع على مقربة‭ ‬ منطقة الهجوم.

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