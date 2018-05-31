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لافروف يجري محادثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية في بيونغ يانغ
2018/05/31 | 05:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، محادثات مع وزير خارجية كوريا الشمالية لي يونغ هو، حسبما أكد ذلك مراسل "سبوتنيك".

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