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تشافي : ريال مدريد محظوظ جدا
2018/05/31 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – اتفق لاعب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز مع مايقال حول أن ريال مدريد محظوظ جدا في بطولة دوري الابطال .

وقال ” نعم ريال مدريد محظوظ جداً ، اصابة نيمار ثم روبن واخطاء حارس بايرن ثم ليفربول واصابة صلاح ولكن بالنهايه حققوا اللقب ، هناك أناس تعمل من اجل دعم فريقها ، على المسؤولين في برشلونه التفكير بمنطقيه ومصارحة انفسهم لإصلاح الوضع الحالي “.

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