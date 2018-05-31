تشافي : ريال مدريد محظوظ جدا

2018/05/31 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – اتفق لاعب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز مع مايقال حول أن ريال مدريد محظوظ جدا في بطولة دوري الابطال .

وقال ” نعم ريال مدريد محظوظ جداً ، اصابة نيمار ثم روبن واخطاء حارس بايرن ثم ليفربول واصابة صلاح ولكن بالنهايه حققوا اللقب ، هناك أناس تعمل من اجل دعم فريقها ، على المسؤولين في برشلونه التفكير بمنطقيه ومصارحة انفسهم لإصلاح الوضع الحالي “.

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