رئيس فنزويلا: نحن

2018/05/31 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، بلاده بالبطلة العالمية فيما يخص توزيع الثروة على السكان.

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