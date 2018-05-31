الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


رئيس فنزويلا: نحن
2018/05/31 | 05:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، بلاده بالبطلة العالمية فيما يخص توزيع الثروة على السكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس فنزويلا: نحن "أبطال العالم" في توزيع الثروة وتلبية احتياجات الناس) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس فنزويلا: نحن "أبطال العالم" في توزيع الثروة وتلبية احتياجات الناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ممثلو ادعاء يداهمون مقر الخطوط الجوية الكورية الجنوبية
⋙ مدرب نفط الجنوب يلوح بالإنسحاب من مباراة الجوية
⋙ 🔴 داعية كويتي: إصابة صلاح عقاب من الله .. وإهتمام عالمي بالتغريدة
⋙ جولة جديدة للمبعوث الأممي لليمن وسط تصعيد ميداني غير مسبوق
⋙ الجبوري يدعو رئاسة الجمهورية والقضاء لـ"قطع الطريق على الأخطاء الكارثية للانتخابات" .
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل: روسيا تحافظ علي اتصالاتها مع تركيا بشأن بسوريا
⋙ فيديو| مراسل الغد: الوساطة المصرية تنجح في تهدئة الأوضاع بغزة
⋙ بالصور رئيس الوزراء يزور داري المسنين والايتام
الأكثر شيوعا