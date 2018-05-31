2018/05/31 | 05:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجبوري يدعو رئاسة الجمهورية والقضاء لـ"قطع الطريق على الأخطاء الكارثية للانتخابات" . دعا رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، رئاسة الجمهورية والقضاء الى "قطع الطريق" على ما وصفها بـ"الأخطاء الكارثية" التي شابت العملية الانتخابية.وقال الجبوري في بيان "في الوقت الذي يسعى فيه مجلس النواب العراقي وحسب الدستور للدفاع عن مسار العملية السياسية وتصويب الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية لإحقاق الحق وحماية ارادة الشعب العراقي، فإنه يأمل ان تقف مؤسسات الدولة السيادية لدعم هذا التوجه وتصويب الأخطاء والتجاوزات الحاصلة في الانتخابات الأخيرة، كون هذه المؤسسات معنية بالسهر على تطبيق الدستور وحماية العملية الديمقراطية والنأي بنفسها عن مساندة اي محاولة للالتفات على الإجراءات الدستورية والقانونية".وأضاف ان "عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات والتي ترتقي الى مستوى تحريف ارادة الشعب العراقي بعملية واسعة ومنظمة ومخطط لها مسبقا ستشكل فضيحة كبرى تسيء الى العراق والعملية السياسية برمتها اذا ما تم السكوت عليها وتمريرها".وأكد الجبوري "لكل ما سبق فإن مجلس النواب ومن صلاحياته الدستورية الكاملة الى تاريخ ‏30‏/6‏/2018، ماض في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية".ولفت "بناءً على ذلك فإن مجلس النواب يدعو سلطتي الرئاسة {الجمهورية} والقضاء الى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمي العدالة والديمقراطية، ويقطع الطريق على الإرادات السياسية التي تسعى الى تمرير الأخطاء الكارثية التي شابت العملية الانتخابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يدعو رئاسة الجمهورية والقضاء لـ"قطع الطريق على الأخطاء الكارثية للانتخابات" .) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يدعو رئاسة الجمهورية والقضاء لـ"قطع الطريق على الأخطاء الكارثية للانتخابات" .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).