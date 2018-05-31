جولة جديدة للمبعوث الأممي لليمن وسط تصعيد ميداني غير مسبوق

2018/05/31 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى السعودية، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، في مفتتح جولة جديدة من لقاءاته الأطراف اليمنية، بهدف الدفع بجهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن.

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