🔴 داعية كويتي: إصابة صلاح عقاب من الله .. وإهتمام عالمي بالتغريدة

2018/05/31 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكد الداعية الكويتي، مبارك البذالي أن إصابة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي جاءت كعقاب له من الله بسبب إفطاره في ذلك اليوم.

وكتب البذالي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”اللاعب محمد صلاح قرر اللعب مفطرا لأجل ليفربول كما صرح بذلك فعاقبه الله، لا يظن ظان وخاصة المسلم ان الحياة تدار بالعقل والجهد بل الحياة بيد الله يأتيها من يشاء سواء اجتهد او لم يجتهد ..



هداك الله يا محمد صلاح ولعل الأمر فيها خيرا لك في كل نواحي الحياة”.

وسريعاً ما تناقلت وسائل الإعلام العالمية كلمات الداعية الإسلامي الكويتي وعلى رأسها صحيفة الدايلي ميل البريطانية، فيما سخر بعض المتابعين المصريين والعرب من تغريدة البذالي بداعي أن لاعبو ريال مدريد فازوا باللقب وأغلبيتهم من خارج الدين الإسلامي، فضلاً عن إفطار بعض اللاعبين المسلمين في الفريق أمثال كريم بنزيما.

ودافع مبارك البذالي عن تغريدته قائلاً :”ماحصل للاعب محمد صلاح أمر شرعي لا يعرفه الجهال الداشرين”، مُضيفاً :”الكثير يظنون أن كلامي عن محمد صلاح هي فتوى، لكنها مسألة شرعية لها شواهد أما الفتوى تُأخذ من أهل العلم للفتاوي الذين يستنبطون المسائل التي ليس لها شواهد”، مُستعيداً تغريدة سابقة له أشاد خلالها بكرم اللاعب المصري وما يفعله من أعمال خير ببلده.

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