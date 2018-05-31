2018/05/31 | 06:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرب نفط الجنوب يلوح بالإنسحاب من مباراة الجوية لوَّح مدرب نفط الجنوب عادل ناصر بالانسحاب من المباراة المقبلة أمام القوة الجوية، يوم الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري؛ لأسباب مالية.وقال ناصر في تصريحات صحفية: "الفريق مهدد بعدم خوض المباراة المقبلة أمام الجوية؛ بسبب عدم استلام اللاعبين مستحقاتهم المالية، حيث وصل الدوري لجولاته النهائية، دون منح اللاعبين أموالهم".وأضاف: فرق البصرة تعاني، فالميناء لديه قاعدة جماهيرية تكفلت بتوصيل صوته، أما نفط الجنوب فليس لديه غير الإعلام، وعليه سنحضر مباراة القوة بـ7 لاعبين فقط، بهدف نقل صورة لوزارة النفط الجهة الراعية للنادي من أجل استلام مستحقات النادي المالية".يشار إلى أن فريق الميناء سبق نفط الجنوب بخوض مباراة الحسين بسبعة لاعبين، وأنهى الحكم المباراة بعد سبع دقائق لإدعاء أحد اللاعبين الإصابة؛ لينهي الحكم المباراة لعدم قانونيتها.

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