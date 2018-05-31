ممثلو ادعاء يداهمون مقر الخطوط الجوية الكورية الجنوبية

2018/05/31 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الخميس 31 مايو/أيار، أن ممثلي ادعاء في كوريا الجنوبية داهموا مقر شركة الخطوط الجوية الكورية (كوريا إير) للاشتباه في جرائم اختلاس وخرق للثقة من قبل أفراد الأسرة المالكة للشركة.

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