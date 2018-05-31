إيران تعلن استعدادها لإنشاء سوق إقتصادية حدودية مع العراق

2018/05/31 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-05-31 الساعة 09:33 (بتوقيت بغداد)

متابعة – موازين نيوز

أكد رئيس الجمارك الإيرانية فرود عسكري، الخميس، استعداد بلاده لإنشاء سوق اقتصادية حدودية مع العراق، فيما كشف عن أن العراق يعد حالياً ثالث وجهة تصديرية للسلع الإيرانية.

وقال عسكري، خلال الاجتماع الحدودي المشترك بين محافظتي إيلام الإيرانية و واسط العراقية، المنعقد في مدينة إيلام (غرب إيران) بحسب وكالة انباء فارس الإيرانية، إن "إيران والعراق كان لهما تبادل تجاري نشط على الدوام".

وأضاف، أن "حدود مهران تعد إحدى أهم حدود البلاد لتنمية الأنشطة التجارية وترانزيت السلع وعبور المسافرين"، لافتاً إلى أنه "رغم توفر جميع الطاقات والأمن المستتب فقد شهدنا انخفاضا شديدا في صادرات السلع عبر منفذ مهران الى العراق، بمقدار مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح، أن "الحاجة الأهم في حدود مهران هي فتح بوابة الترانزيت وبطبيعة الحال فإننا نهدف الى تنفيذ المشروع الشامل لحدود مهران وتوسيع مساحة الجمرك فيه عبر تخصيص الميزانية اللازمة لذلك"، مؤكداً "ضرورة السماح لدخول وخروج الشاحنات في حدود مهران وزرباطية الى اراضي البلدين".

وبين، أن "احد الإجراءات التي من شانها ان تؤدي الى تنمية الصادرات في حدود البلدين هو الاطلاع على معلومات السلع الداخلة والخارجة ومن ضمن ذلك على سبيل المثال ان يقبل مسؤولو حدود البلدين الصور الملتقطة بنظام الفحص بالأشعة السينية للبضائع والشاحنات".

ولفت، إلى أن "الموافقة تمت علي 50 سلعة تصديرية فيما يتعلق بالمواصفات القياسية والامر يتطلب موافقة المسؤولين العراقيين على ذلك"، مؤكداً "استعداد الجمارك الإيرانية لإنشاء سوق (جنكولة) الحدودية".

وشدد عسكري، على "ضرورة ذلك نظرا لعدم عبور الشاحنات من حدود مهران خلال فترة زيارة الاربعين".انتهى29/6ن

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