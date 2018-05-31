2018/05/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إئتلاف علاوي يعلن تضرره من اقتراع الخارج ويؤكد سيطرة عوائل على انتخابات الأردن

بغداد/...



وصف إئتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ، الخميس، انتخابات الخارج بانها باب كبير للتلاعب بالنتائج ، فيما أشار الى ان عوائل في الأردن سيطرت على مراكز للاقتراع ولم يتم الإعلان عنها .

وذكرت القيادية في الائتلاف ميسون الدملوجي لـ"عين العراق نيوز" ،ان"إئتلاف الوطنية هو احد المتضررين من تزوير انتخابات الخارج لانها كانت بابا كبيرا للتلاعب بنتائج المرشحين والكتل وما حدث في الاردن هو كارثة وذلك بفتح مراكز اقتراع لم يعلن عنها اساسا ولم تعرف الالية التي تم توظيف المراقبين فيها بالاضافة الى سيطرة عوائل باكملها على هذه المراكز والتلاعب بالاصوات والمساهمة بفوز نواب لم يحصلوا بالاساس على اصوات تؤهلهم للفوز ولكنهم فازوا بالتزوير ".

وتابعت ان "الكتل المتضررة من انتخابات الخارج كثيرة ولكن من بين المتضررين هو ائتلاف الوطنية وذلك بضياع اصوات ناخبيه بين الدول ومراكز الاقتراع ولم يعرف مصيرها وبالتالي حصل ضرر كبير لنا ".

يشار الى ان مجلس النواب صوت الاثنين الماضي على قرار يقضي بإلغاء نتائج انتخابات العراقيين في الخارج ومخاطبة المفوضية بالعمل في هذا القرار ، في حين قرر اجراء فرز يدوي لـ 10% من نتائج الانتخابات العامة في جميع محافظات العراق ".انتهى 3

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