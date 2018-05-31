2018/05/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، اليوم الخميس، أن ما يحصل داخل مجلس النواب من تشريع لقانون جديد لتعديل قانون الانتخابات مجرد زوبعة إعلامية للضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مبينا انه لايمكن إلغاء النتائج.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وقال البعيجي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مجلس النواب حتى وان استطاع أن يمرر التعديل الثالث لقانون الانتخابات فمن المستحيل أن يتم العمل به خلال الدورة الحالية لانه يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية وتستغرق ١٥ يوم وبعدها ينشر بالجريدة الرسمية الوقائع ويستغرق شهر في أقل تقدير عندها سيكون قد انتهى العمر القانوني للدورة الحالية التي لم يتبقى لها غير ٢٨ يوماًُ تقريبا"، مبينا "اننا سندخل في فراغ دستوري اذا لم يتم المصادقة على أسماء النواب الجدد".وأضاف أن "القانون الحالي المفوضية الانتخابات نافذ وهو العد والفرز إلا الكتروني لذلك على مفوضية الانتخابات النظر بالطعون المقدمة بشفافية تامة والتعامل معها بمهنية وفقا السياقات الدستورية ومن لدية شكاوى وادله عليه أن يتوجه للقضاء اذا لم يقتنع بقرار المفوضية والقضاء هو الفيصل بذلك على اعتبار أن قراراتة بات وملزمة للجميع وهو صاحب الكلمة الفصل".واوضح انه "بالرغم من حدوث بعض الخروقات في العملية الانتخابية إلى أنها من المستحيل أن يتم إلغاء الانتخابات ومصادرة أصوات الشعب الذي أدلى بصوتة خلال عملية الاقتراع الأخيرة".وأشار الى ان "ما يحصل داخل مجلس النواب من تشريع لقانون جديد لتعديل قانون الانتخابات مجرد زوبعة إعلامية للضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل تلبية مطالب بعض الكتل السياسية التي انصدمت بنتائج الانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات وما يحصل داخل البرلمان مجرد 'زوبعة إعلامية' ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: لا يمكن إلغاء نتائج الانتخابات وما يحصل داخل البرلمان مجرد 'زوبعة إعلامية' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).