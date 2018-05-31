شرطة ميسان تعلن تحرير مختطف في المحافظة

2018/05/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الخميس، عن تحرير مختطف في ناحية العزير التابعة إلى قضاء قلعة صالح ، خلال ساعات قليلة بعد ان تم اختطافه في إحدى المناطق التابعة إلى قضاء المجر الكبير.

وقالت في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان معلومات دقيقة توفرت لدى مفارز مكافحة الإجرام حول وجود الخاطفين في إحدى مناطق ناحية العزير ، وقامت بتطويق المكان و تحرير المخطوف و إلقاء القبض على متهم داخل المنزل إثناء عملية المداهمة تبين أنه مطلوب وفق جرائم " السرقات " وهروب الخاطف قبل وصول القوة مبينا ان مفارز الشرطة مستمرة في عمليات البحث و التحري من اجل إلقاء القبض على الخاطف و تقديمه للعدالة..

على صعيد نفسه " ألقت مفارز شرطة ألمحافظة القبض على ( 21) مطلوبا بمواد قانونيه مختلفة من بينهم ( 4 ) متهمين وفق جرائم التزوير ، و (3) آخرين بجرائم الشروع والقتل العمد ، و (5) متهمين بجرائم التهديد و الإيذاء العمد ومتهم أخر مطلوب وفق جرائم المخدرات ، بالإضافة إلى جرائم جنائية أخرى .

KKK

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