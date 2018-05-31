بارزاني وطالباني يعقدان اجتماعا

2018/05/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعقد اللجنة العليا للنفط والغاز اجتماعا "مهما" في مجلس وزراء إقليم كوردستان لمناقشة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسينعقد الاجتماع قبل ظهر اليوم الخميس بحضور رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، ونائبه قباد طالباني في مبنى مجلس الوزراء في أربيل.

وسيناقشون المجتمعون قضية صادرات، وايرادات النفط، والغاز المصدر من الإقليم على ضوء ارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية.

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