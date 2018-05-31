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العراق : عودة خدمة الانترنت بعد انقطاعها لساعات
2018/05/31 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وبدأ قطع الخدمة منذ فجر اليوم الخميس  واستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.وجاء هذا الاجراء مع بدء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية، تلافيا لحالات الغش وتسرب الاسئلة التي قد تحدث.انتهى د.م

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