العراق : عودة خدمة الانترنت بعد انقطاعها لساعات

2018/05/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأ قطع الخدمة منذ فجر اليوم الخميس واستمر حتى الساعة التاسعة صباحا.وجاء هذا الاجراء مع بدء الامتحانات النهائية لطلبة الصفوف المنتهية، تلافيا لحالات الغش وتسرب الاسئلة التي قد تحدث.انتهى د.م

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