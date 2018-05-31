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رسمياً.. علي فائز ينضم لصفوف الخريطيات القطري
2018/05/31 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن نادي الخريطيات القطري، تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني ونادي الشرطة علي فائز لتعزيز صفوف الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

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