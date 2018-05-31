الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


جوتي لن يرحل عن الريال
2018/05/31 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الماركا الإسبانية موقف جوتي الحالي من الرحيل عن ريال مدريد حيث كان يتطلع للحصول على فرصة بتدريب أحد أندية الدرجة الأولى لكنه واجه صعوبة في تنفيذ ذلك .

ولهذا فقد قرر جوتي أن يبقى موسم أخر في تدريب الفريق الثالث لريال مدريد على أن يجدد البحث عن الفرصة بنهاية الموسم المقبل .

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-31_06-05-13_985634-640x360
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوتي لن يرحل عن الريال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوتي لن يرحل عن الريال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نائب: إعادة تشكيل اتحاد القوى محاولة لإثبات القوة
⋙ مقتل 50 قيادياً من طالبان بضربة جوية اميركية في افغانستان
⋙ الذهب يرتفع مع هبوط الدولار وقبيل بيانات اقتصادية
⋙ بالصور.. طالبة تقاطع "خامنئي" وتنتقده .." نحن لا نتمتع بالديمقراطية ومؤسسات ايران لاتخضع للمساءلة لأنها تحت إدارتك فمن يمتلك السلطة؟"
⋙ نيمار يثير مخاوف السيليساو البرازيلي قبل كأس العالم
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. سوق الصفافير ذاكرة تحاكي التراث العراقي
⋙ بالفيديو.. ما ذكرته تركيا صحيح، الولايات المتحدة تتخلى عن اكراد سوريا
⋙ بالصور.. طالبة تقاطع "خامنئي" وتنتقده .." نحن لا نتمتع بالديمقراطية ومؤسسات ايران لاتخضع للمساءلة لأنها تحت إدارتك فمن يمتلك السلطة؟"
الأكثر شيوعا