جوتي لن يرحل عن الريال

2018/05/31 | 10:10

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هاي كورة – تناولت الماركا الإسبانية موقف جوتي الحالي من الرحيل عن ريال مدريد حيث كان يتطلع للحصول على فرصة بتدريب أحد أندية الدرجة الأولى لكنه واجه صعوبة في تنفيذ ذلك .

ولهذا فقد قرر جوتي أن يبقى موسم أخر في تدريب الفريق الثالث لريال مدريد على أن يجدد البحث عن الفرصة بنهاية الموسم المقبل .

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