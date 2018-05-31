سموحة يرفض عرضا سعوديا لاستعارة بكري مقابل 500 الف دولار ويحدد المقابل المادي لبيعه

2018/05/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، تلقي عبد الله بكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عرض إعارة من قبل أحد الأندية السعودية، للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

رئيس النادي السكندري كان قد أعلن أمس الأربعاء، خلال تصريحات إذعاية، رفضه في التفريط في خدمات للاعب للأهلي أو الزمالك نهائيا مهما كان المقابل المادي.

عامر أوضح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن بكري تلقى عرضا سعوديا - رافضا الإفصاح عن اسم النادي - مقابل 500 ألف دولار على سبيل الإعارة.



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فرج عامر أعلن رفضه للعرض، مشيرا إلى أنه يوافق على عرض البيع النهائي فقط مقابل حصول سموحة على 2.5 مليون دولار.

يذكر أن بكري شارك الموسم المنقضي في 18 مباراة، وصنع هدف وحيد، وخسر مع سموحة نهائي كأس مصر أمام الزمالك بالهزيمة في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4.





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