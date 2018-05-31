جنرال بريطاني:قواتنا لن تنسحب من العراق

2018/05/31 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 31 ماي 2018 - 10:10 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- برر جنرال بريطاني كبير ، الخميس ، استمرار بقاء قوات بلاده في العراق للسنوات القادمة ، بذريعة محاربة الظروف التي ادت الى التطرف وظهور الارهاب.ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية في تقريرعن نائب القائد العام للشؤون الاستراتيجية والدعم في عملية الحل المتأصل في قوات التحالف المشتركة الميجور جنرال فيليكس جيدني قوله “يجب ان تبقى بريطانيا بالعراق للتاكد من عودة الناس الى مجتمعاتهم المحلية والتصالح بعد الحرب”،مضيفا “اذا لم نفعل ذلك فان هناك خطر من عودة داعش ” بحسب قوله.واضاف أن “تحرير الأرض لوحده لن يشير إلى هزيمة دائمة لداعش و أنه يجب أن يتم تأمينها من قبل قوات الأمن المحلية ، يذكر أن لدى بريطانيا حوالي 1400 عسكري منتشرون في العراق كجزء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة ، في حين تطالب القوى الوطنية العراقية بضرورة انسحاب تلك القوات من العراق باسرع وقت ممكن للحفاظ على سيادته وامنه سيما بعد انتهاء ذريعة الحرب على داعش.

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