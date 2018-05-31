افتتاح 3 مجسرات في الموصل بعد تدميرها من قبل “داعش”

2018/05/31 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..قال رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، ان 3 مجسرات افتتحت بعد تدميرها من قبل تنظيم داعش الارهابي، في وقت تشهد فيه جامعة الموصل، اعمال صيانة وترميم واستحداث اقسام جديدة.ونقلت صحيفة “الصباح”، شبه الرسمية عن الكيكي قوله: إن “الملاكات العاملة في مديرتي البلديات والطرق والجسور انتهت من اعادة اعمار وتاهيل […]

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