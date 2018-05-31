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#أفنان القاسم - صلوات سياسية 7
2018/05/31 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أفنان_القاسم في عرف الناسالسياسيون كلهم لا يعرفون قدر أنفسهم، وهذا ما لا يدهشني.

عباقرة كلهم، لكن عبقريتهم غير عبقرية اللغة أو عبقرية الشعب، عبقريتهم عبقرية الوهم، الوهم الجيوسياسي، فلهم الحقيقة واحدة، ولهم التشابه واحد، بينما أول درس في الفلسفة يقول للشيء الواحد عدة أوجه، وبالتالي عدة حقائق، وللشيء الواحد عدة أوضاع، وبالتالي عدة فوارق.

وهم، لهذا، يفتقرون إلى البديهة، وعبقرية الارتجال عندهم سَلَطَة بال......

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