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كل حزب بما لديهم …
2018/05/31 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- .

 بقلم:صبحي ساله يي بتفاؤل مفرط وثقة عالية ونتيجة لحسابات ومصالح سياسية قديمة وجديدة، شاركت الاحزاب السياسية الكوردستانية في الإنتخابات البرلمانية العراقية، وعوّلت عليها كثيرًا، وسخرت في سبيلها الكثير من...

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