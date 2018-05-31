كل حزب بما لديهم …

2018/05/31 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .بقلم:صبحي ساله يي بتفاؤل مفرط وثقة عالية ونتيجة لحسابات ومصالح سياسية قديمة وجديدة، شاركت الاحزاب السياسية الكوردستانية في الإنتخابات البرلمانية العراقية، وعوّلت عليها كثيرًا، وسخرت في سبيلها الكثير من...أكمل القراءة ←

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