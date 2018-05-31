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ذي قار: 86 مشروعا لتربية الأسماك مهددة بالتوقف عن العمل
2018/05/31 | 10:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

حذر معاون مدير دائرة زراعة ذي قار فرج ناهي ثمار، الخميس، من أن 86 مشروعا لتربية الأسماك بالمحافظة مهددة بالتوقف عن العمل بسبب استمرار انخفاض منسوب المياه في الانهر.

وقال ثمار في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “86 مشروعا لتربية الأسماك في الاقفاص العائمة المنتشرة في عموم مدن المحافظة تاثرت نتيجة شح المياه”.

وأضاف ثمار، أن “هذه المشاريع ستتوقف عن العمل مع استمرار انخفاض منسوب المياه في الانهر الذي سيؤثر بشكل سلبي في الثروة السمكية”.

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