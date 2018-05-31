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شرطة كربلاء تلقي القبض على 33 متهماً بجرائم جنائية مختلفة
2018/05/31 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد تمكنت شرطة محافظة كربلاء، اليوم الخميس، في عملية دهم وتفتيش، من إلقاء القبض على 33 متهماً مطلباً للقضاء بمواد قانونية وجنائية مختلفة.

وأشار قائد شرطة محافظة كربلاء والمنشآت، أحمد علي زويني، في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، الى أن “دوريات مراكز الشرطة الأمنية بالإشتراك مع مفارز مكافحة إجرام كربلاء، والصنوف الأخرى العاملة […]

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