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الأسد: لم يكن لدينا أي قوات إيرانية في أي من الأوقات بل ضباط يساعدون جيشنا
2018/05/31 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

علق الرئيس السوري بشار الأسد على المزاعم الإسرائيلية التي تفيد بأن ضربتها مؤخرا على سوريا كانت موجهة ضد قوات إيرانية وقال الأسد في حديث لقناة “آر تي”: “الحقيقة الأكثر أهمية فيما يتعلق بهذه القضية هي أنه ليس لدينا قوات إيرانية، لم يكن لدينا أي قوات إيرانية في أي وقت من الأوقات، […]

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