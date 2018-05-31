2018/05/31 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الخميس، عن إعادة افتتاح مستودع وادي حجر الحكومي لتخزين المشتقات الى جانب افتتاح محطتي تعبئة مراكش والفيصلية الحكوميتين، فيما أكدت تجهيز جميع محطات الطاقة الكهربائية باحتياجاتها من وقود الديزل وزيت الغاز والوقود ضمن خطتها الشهرية.

وقال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية المهندس كاظم مسير ياسين في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركة تمكنت من افتتاح مستودع وادي حجر الحكومي الذي شهد عمليات تخريبية كبيرة من قبل عصابات «داعش» الاجرامية ابان سيطرتها على المحافظة”.

وأضاف ياسين، أن “الملاكات تمكنت خلال مدة وجيزة من إعادة تأهيل وإعمار واسعة ضمن العديد من المنافذ التوزيعية التي شهدت حملات كبيرة لإعادة تأهيلها”، مؤكدا أن “هذا المستودع سيسهم بتوفير مختلف المشتقات النفطية الى ابناء المحافظة الى جانب ايجاد خزين من مختلف المشتقات”.

وتابع أن “الشركة تمكنت ايضا بجهود استثنائية من اعادة افتتاح محطتي تعبئة مراكش والفيصلية الحكوميتين وذلك ضمن الخطة التي أعدتها وزارة النفط لزيادة المنافذ التوزيعية في محافظة نينوى”، مشيدا بـ”الجهود المبذولة من قبل الملاكات الهندسية والفنية لفرع نينوى للمنتجات النفطية من خلال عملهم المتواصل بتطوير وإعمار المنافذ التوزيعية التي تعود بالفائدة على أبناء المحافظة”.

من جهة اخرى، أكد المدير العام لشركة التوزيع أن “الشركة جهزت جميع محطات الطاقة الكهربائية باحتياجاتها من وقود الديزل وزيت الغاز وزيت الوقود ضمن خطتها الشهرية، علاوةً على تجهيزها المنتظم للمولدات السكنية بالوقود اللازم وذلك سعياً منها للمساهمة في توفير الكهرباء للمواطنين”.

وأوضح ياسين أن “الكميات المجهزة للمحطات الكهربائية توزعت بواقع أكثر من (11) مليون لتر من وقود الديزل وأكثر من( 24) مليون لتر من زيت الغاز وما يقارب (179) مليون لتر من زيت الوقود، إضافةً الى توفير إحتياجات الدوائر الخدمية كافة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة افتتاح مستودع وادي حجر للمشتقات النفطية في الموصل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة افتتاح مستودع وادي حجر للمشتقات النفطية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).