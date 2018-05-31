الخميس 31 أيار 2018 م (16 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


القبض على 33 متهما بقضايا جنائية في كربلاء
2018/05/31 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مزيد من التفاصيل في الرابط ادناه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 33 متهما بقضايا جنائية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (القرطاس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 33 متهما بقضايا جنائية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (القرطاس نيوز).


كامل التفاصيل في: القرطاس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نائب: إعادة تشكيل اتحاد القوى محاولة لإثبات القوة
⋙ مقتل 50 قيادياً من طالبان بضربة جوية اميركية في افغانستان
⋙ الذهب يرتفع مع هبوط الدولار وقبيل بيانات اقتصادية
⋙ بالصور.. طالبة تقاطع "خامنئي" وتنتقده .." نحن لا نتمتع بالديمقراطية ومؤسسات ايران لاتخضع للمساءلة لأنها تحت إدارتك فمن يمتلك السلطة؟"
⋙ نيمار يثير مخاوف السيليساو البرازيلي قبل كأس العالم
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. سوق الصفافير ذاكرة تحاكي التراث العراقي
⋙ بالفيديو.. ما ذكرته تركيا صحيح، الولايات المتحدة تتخلى عن اكراد سوريا
⋙ بالصور.. طالبة تقاطع "خامنئي" وتنتقده .." نحن لا نتمتع بالديمقراطية ومؤسسات ايران لاتخضع للمساءلة لأنها تحت إدارتك فمن يمتلك السلطة؟"
الأكثر شيوعا