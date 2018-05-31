مواطن يطالب الصحة بالتحقيق بعد وفاة زوجته بسبب نقص الدم باحدى مستشفيات كربلاء

2018/05/31 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بكربلاءطلب مواطن من اهالي كربلاء، الخميس، وزارة الصحة بالتحقيق بعد وفاة زوجته بسبب نقص الدم في احدى مستشفيات المحافظة.وقال المواطن تركي عبد الكاظم المسعودي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "على وزارة الصحة فتح تحقيق بوفاة زوجتي خلال الولادة بسبب نقص الدم في مستشفى ناحية الحسينية بالمحافظة".واضاف ان "وضع المستشفيات في اغلب مناطق العراق مزري للغاية".يذكر أن الواقع الصحي ما زال متردياً في غالبية المستشفيات الحكومية في المحافظات عموماً والعاصمة بغداد بشكل خاص لهجرة أكثر الأطباء المعروفين بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في بغداد، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الذهاب في غالبية الأحيان إلى الذهاب إلى المستشفيات الأهلية للحصول على الخدمات الطبية اللازمة وتلقي العلاج.

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