العراق يعتزم شراء بواخر يابانية جديدة

2018/05/31 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت لجنة شراء البواخر في الشركة العامة للنقل البحري، بفحص عدد من البواخر اليابانية في موانئ متعددة لغرض شراء باخرة جديدة تضاف الى اسطول النقل البحري العراقي.ونقل بيان لاعلام وزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن مدير عام الشركة عبدالكريم الجابري قوله، أن "اللجنة فحصت بواخر كبيرة في موانئ عالمية لغرض شراء باخرة جديدة تسع لأكثر من 35 الف طن".وبين ان "هذه اللجنة تشكلت لشراء بواخر جديدة ترفد اسطول الشركة العامل في المياه الدولية," مؤكداً ان "ذلك تم بموافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبأشراف وزير النقل كاظم فنجان الحمامي".وأوضح الجابري ان "اللجنة تقدم تقارير مفصلة عن البواخر المراد شراؤها شهريا باشراف وزارة النقل ومكتب المفتش العام والشركة العامة للنقل البحري".يذكر ان قرار شراء باخرة جديدة بهذه الحمولة يعد سابقة اقتصادية مهمة للشركة العامة للنقل البحري التي تسعى للعودة باسطولها البحري من جديد.انتهى

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