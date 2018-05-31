الاتصالات تحدد أوقات وأيام قطع خدمة الانترنت في العراق

2018/05/31 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الاتصالات، الخميس، اوقات وايام قطع خدمة الانترنت في العراق، مبينة ان ذلك جاء بطلب من وزارة التربية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حازم محمد علي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "سيتم ايقاف بث خدمة الانترنت من الساعة السابعة صباحاً لغاية الساعة التاسعة صباحاً، مع بدء الامتحانات العامة للمرحلة المتوسطة ومرحلة الاعدادية".

واضاف علي ان "امتحانات المرحلة المتوسطة بدأت من يوم الـ27 من ايار الحالي وتستمر حتى الـ13 من حزيران المقبل"، مشيرا الى ان "امتحانات المرحلة الاعدادية تبدأ يوم الـ21 من حزيران المقبل وتستمر حتى الـ12 من تموز المقبل".

واكد ان "هذا الاجراء جاء بطلب من وزارة التربية".

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