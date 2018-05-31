بالفيديو.. مدرعة تركية تدهس سيدة كوردية

2018/05/31 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- بثت وسائل اعلام تركية في الآونة الاخيرة شريطا مصورا اظهر تعرض سيدة كوردية واهنة الى الدهس بواسطة مدرعة عسكرية مما اسفر عن مصرعها على الفور.

وتعود هذه الحادثة المؤلمة في الاساس الى العام الماضي ووقعت في منطقة ليز في ديار بكر اكبر المدن الكوردية في جنوب شرقي تركيا.

وبحسب وسائل الإعلام كانت السيدة باكزة هزار متوجهة وفي يدها عصا الى مكتب البريد المحلي للحصول على معاشها قبل ان تدهسها المدرعة التركية التي كانت واقفة وتحركت فجأة.

ووقع الحادث على الرغم من التحذيرات من قبل أحد المارة.

وذكرت وكالة دوغان التركية أن اسرة هزار اعتبرت ما جرى هو "قتل متعمد".



ولم تصدر الحكومة التركية أو الجيش أي تعقيب.

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