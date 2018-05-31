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اليورو عند أدنى مستوياته في 10 أشهر
2018/05/31 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   سجل اليورو ارتفاعا ، امس الأربعاء ، لكنه ظل قابعا قرب أدنى مستوى له في عشرة أشهر مقابل الدولار، في الوقت الذي تكبح فيه المخاوف بشأن تعمق الأزمة السياسية في إيطاليا...

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