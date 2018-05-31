2018/05/31 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل اليورو ارتفاعا ، امس الأربعاء ، لكنه ظل قابعا قرب أدنى مستوى له في عشرة أشهر مقابل الدولار، في الوقت الذي تكبح فيه المخاوف بشأن تعمق الأزمة السياسية في إيطاليا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليورو عند أدنى مستوياته في 10 أشهر) نشر أولاً على موقع (بغداد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليورو عند أدنى مستوياته في 10 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد نيوز).