القبض على متهمين بحوزتهما 54 ألف دولار مزور وسط بغداد

2018/05/31 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 54 ألف دولار أميركي مزور في الكرادة وسط بغداد.وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على متهمين اثنين في منطقة الكرادة بحوزتهما […]

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