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عملية استباقية في محور بادية النجف
2018/05/31 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

شرعت الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، بعملية استباقية في محور بادية النجف ابتداءً من الحدود الفاصلة بين محافظة النجف ومحافظة كربلاء.

وذكر إعلام الحشد الشعبي، في بيان ، أن “قوة من الحشد الشعبي قامت بتنفيذ عملية استباقية في محور بادية النجف بالاشتراك مع قيادة عمليات الفرات الأوسط و قيادة […]

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