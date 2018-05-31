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قطر لن تشارك في بطولة غرب اسيا المقامة في البصرة
2018/05/31 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قطر لن تشارك في بطولة غرب اسيا المقامة في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/31 | 13:05.

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