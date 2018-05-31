2018/05/31 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف النائب عن التحالف الوطني جاسم البياتي، الخميس، عن عمليات تحشيد نيابية تجري لجلسة مجلس النواب المقررة يوم الاثنين المقبل بمشاركة كتل فائزة، مؤكدا أن الجلسة ستكون “مصيرية”.

وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل ستكون مصيرية”، مشيرا إلى أنه “ستجري عمليات تحشيد كبيرة لها”.

وأضاف البياتي، أن “كتلا سياسية فائزة في الانتخابات النيابية ستشارك في الجلسة المقبلة”، معربا عن خشيته من أن “تؤثر اجواء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر من الحضور للجلسة”.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر امس الاربعاء استئناف جلسة مجلس النواب الاستثنائية السبت المقبل لانجاز القراءة الثانية لقانون الانتخابات النيابية، فيما سيعقد البرلمان جلسة الاثنين المقبل للتصويت على القانون.



انتهى/25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب يحشدون لـ”الجلسة المصيرية” بمشاركة كتل فائزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب يحشدون لـ”الجلسة المصيرية” بمشاركة كتل فائزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).