2018/05/31 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 54 الف دولار مزور في بغداد

31/05/2018 13:00:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد

اعلنت وزارة الداخلية القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 54 الف دولار مزور في بغداد .

وذكر بيان للناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه اليوم ان" مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على متهمين اثنين في منطقة الكرادة بحوزتهما 54 الف دولار اميركي مزور".

واوضح " ونفذت العملية استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة وفريق مراقبة مختص حيث تم نصب كمين محكم وألقي القبض عليهما بالجرم المشهود اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".

ت:ح.ك

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