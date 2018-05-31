اعتقال متهمين اثنين بحوزتهما 54 الف دولار مزور في الكرادة وسط بغداد

2018/05/31 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، اليوم الخميس، القاء القبض على متهمين اثنين حوزتهما 54 الف دولار اميركي مزور في الكرادة وسط بغداد.وقال معن في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين في منطقة الكرادة وسط بغداد بحوزتهما 54 الف دولار اميركي مزور".

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واشار الى ان "العملية نفذت استناد لمعلومات استخبارية دقيقة وفريق مراقبة مختص، حيث تم نصب كمين محكم وألقي القبض عليهما بالجرم المشهود"،لافتا ال انه "تم اتخاذ بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".

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