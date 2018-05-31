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القبض على متهمين في منطقة الكرادة ببغداد
2018/05/31 | 13:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

القبض على متهمين في منطقة الكرادة ببغداد

متابعة / سكاي برس

تم القاء القبض على متهمين في منطقة الكرادة بحوزتهما 54 الف دولار اميركي مزيّف..

و يذكر أن مذكرات القاء القبض تصاعد عددها في الفترة الاخيرة بسبب تزييف العملة العراقية و الاجنبية على حد سواء

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